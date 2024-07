Israelische Kämpfe mit Hamas und Hisbollah gehen weiter

Gaza-Stadt: Die USA wollen den Behelfshafen vor der Küste des Gazastreifens wieder abbauen. Sobald die bereits vorliegenden Hilfsgüter an Land gebracht worden seien, werde man ihn dauerhaft entfernen, teilten US-Vertreter mit. Der Hafen war Mitte Mai in Betrieb genommen worden, um zusätzliche humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza zu ermöglichen - musste jedoch mehrmals wegen schlechten Wetters und aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. Unterdessen gehen die Kämpfe im Gazastreifen weiter: Nach palästinensischen Angaben kamen bei israelischen Luftangriffen im Süden mindestens 29 Menschen ums Leben. Es sei eine als Notunterkunft genutzte Schule in der Nähe der Stadt Chan Junis getroffen worden, hieß es weiter. Israels Armee teilte mit, der Vorfall werde untersucht. Auch mit der Hisbollah-Miliz im Libanon gab es weitere Gefechte: Wie die israelische Armee am Abend mitteilte, feuerte die Miliz mehr als 40 Raketen auf die von Israel besetzten Golanhöhen ab. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben. Die israelische Luftwaffe griff daraufhin Stellungen der Hisbollah im Südlibanon an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.07.2024 03:00 Uhr