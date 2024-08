Israelische Armee tötet offenbar Kommandeur von Hisbollah-Einheit

Tel Aviv: Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben im Südlibanon einen Kommandeur der pro-iranischen Hisbollah-Miliz getötet. Er sei bei einem Luftangriff nahe der Küstenstadt Tyros umgekommen. Seit Beginn des Krieges im Gaza-Streifen nach dem Terror-Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 beschießt auch die mit der Hamas verbündete Hisbollah fast täglich Ziele im Norden Israels. Die israelische Armee wiederum greift regelmäßig Ziele im Nachbarland an. Im Bemühen um eine Waffenruhe wird heute erneut US-Außenminister Blinken in der Region erwartet. Bei zweitägigen Gesprächen in Katar hatten die USA einen neuen Kompromissvorschlag vorgelegt, für den Blinken nun in Israel werben will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2024 15:00 Uhr