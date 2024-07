Israelische Armee ruft Einwohner von Gaza zur Flucht auf

Gaza: Die israelische Armee hat alle Einwohner der Stadt aufgerufen, sich in Richtung Süden in Sicherheit zu bringen. Dazu wurden Flugblätter über Gaza abgeworfen. Darin heißt es, die Stadt bleibe ein gefährliches Kampfgebiet. Zuvor hatte das palästinensische Gesundheitsministerium dem israelischen Militär vorgeworfen, eine Schule in Chan Junis angegriffen zu haben. Das Gebäude wurde als Notunterkunft genutzt. Ein Reporter zählte im Krankenhaus von Chan Junis mindestens 25 Leichen. Soziale Medien zeigen Aufnahmen, wie blutende Verletzte in der Klinik behandelt werden. Das israelische Militär räumte einen Luftangriff in der Nähe der Schule ein. Ziel sei ein Hamas-Kämpfer gewesen. Berichte über getötete Zivilisten würden geprüft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2024 23:00 Uhr