Israelische Armee ruft Einwohner von Gaza zur Flucht auf

Gaza: Die israelische Armee ruft die Einwohner der Stadt Gaza zur Flucht auf. In dem Aufruf, der in arabischer Sprache veröffentlicht wurde, heißt es, die Menschen sollten sich in die Orte Deir al-Balah und Al-Sawaida begeben. Die Stadt Gaza bleibe eine gefährliches Kampfgebiet. Israelische Medien berichten von Flugblättern, die die Armee in der Stadt verteilt habe. Anwohner berichteten, dass sich ein Großteil der Betroffenen weigere, die Gebiete zu verlassen. In der Regel sind die Fluchtaufrufe ein Anzeichen für bevorstehende Militäreinsätze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2024 19:00 Uhr