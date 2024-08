Israelische Armee rettet weitere Hamas-Geisel aus Gaza-Streifen

Tel Aviv: Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge eine weitere Geisel aus der Gewalt der islamistischen Terrororganisation Hamas befreit. Wie das Militär mitteilte, wurde ein 52-jähriger Beduine in einem schwierigen Einsatz im Süden des Gazastreifens gerettet. Der Mann sei in stabilem Zustand und werde für Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Den Angabne zufolge war er die achte Geisel, die lebend von dem Militär befreit werden konnte. Zuletzt waren im Juni vier Geiseln befreit worden. Nach israelischer Zählung hat die Hamas nun noch 108 Geiseln in ihrer Gewalt, die bei dem Überfall am 7. Oktober vorigen Jahres verschleppt wurden. Allerdings wird befürchtet, dass mindestens ein Drittel davon nicht mehr am Leben ist.

