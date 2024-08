Israelische Armee rettet Hamas-Geisel aus Gaza-Streifen

Tel Aviv: Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge eine Geisel aus der Gewalt der islamistischen Terrororganisation Hamas befreit. Wie das Militär mitteilte, wurde ein 52-jähriger Beduine in einem schwierigen Einsatz im Süden des Gazastreifens gerettet. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort telefonierte er mit Staatspräsident Herzog und appellierte an ihn, alles dafür zu tun, dass auch die anderen Geiseln nach Hause zurückkehren können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.08.2024 21:00 Uhr