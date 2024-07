Israelische Armee ordnet weitere Evakuierung von Chan Junis im Gazastreifen an

Gaza-Stadt: Im Gazastreifen hat die israelische Armee eine neue Evakuierungsaufforderung ausgegeben. Die Armee wies die Bewohner weiterer Teile der Stadt Chan Junis im Süden des Palästinensergebiets an, sich "vorübergehend in die angepasste humanitäre Zone in al-Mawasi" zu begeben. Zuvor hatten die israelischen Streitkräfte in Chan Junis die Leichen von fünf israelischen Geiseln aus Hamas-Tunneln geborgen und weitere Einsätze in dem Gebiet angekündigt. Es war die zweite Evakuierungsmaßnahme innerhalb einer Woche. Am Montag hatte die Armee erklärt, sie sei "im Begriff, gewaltsam gegen die terroristischen Organisationen vorzugehen", und rufe daher die Bevölkerung in den östlichen Vierteln von Chan Junis auf, "sich vorübergehend zurückzuziehen".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2024 12:00 Uhr