Israelische Armee nimmt erste Geiseln in Empfang

Tel Aviv: Knapp sechs Stunden nach Inkrafttreten der Waffenruhe im Nahen Osten hat die Hamas drei israelische Geiseln freigelassen. Die Frauen im Alter von 24 bis 31 Jahren wurden an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben und befinden sich inzwischen in Obhut der israelischen Armee. Die Frauen waren nach dem Überfall der militant-islamistischen Organisation im Oktober 2023 in den Gazastreifen verschleppt worden. Die israelische Regierung hat ihrerseits zugesagt, heute 95 palästinensische Häftlinge auf freien Fuß setzen. In den kommenden Wochen sollen insgesamt fast 1.900 Palästinenser heimkehren dürfen. Die Hamas will insgesamt 33 der noch verbliebenen 98 Geiseln freilassen. Mit Inkrafttreten des Waffenstillstands haben die Vereinten Nationen neue Hilfslieferungen in den Gazastreifen gestartet. Gleichzeitig machten sich tausende Palästinenser auf den Heimweg in ihre oftmals zerstörten Wohnorte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2025 17:00 Uhr