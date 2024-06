Israelische Armee genehmigt Pläne für Offensive im Libanon

Jerusalem: Die israelische Armee hat einen Einsatzplan für eine Offensive im Libanon freigegeben. Das hat das Militär bekanntgegeben. Die Einsatzbereitschaft der Truppen werde weiter erhöht. Zuvor hatte Außenminister Katz erklärt, der Zeitpunkt stehe kurz bevor, an dem die Spielregeln gegen die Hisbollah und den Libanon geändert würden. Er drohte der pro-iranischen Schiiten-Miliz mit einem - so wörtlich - totalen Krieg. Die Hisbollah hatte ihre Attacken auf Israel zuletzt noch einmal intensiviert, nachdem ein hochrangiger Kommandeur bei einem israelischen Angriff getötet worden war. Unterdessen demonstrierten in Jerusalem erneut Tausende gegen die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu. Sie forderten unter anderem Neuwahlen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2024 01:00 Uhr