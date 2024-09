Israelische Armee findet sechs weitere tote Geiseln

Gaza-Stadt: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben sechs von der Hamas verschleppte Geiseln tot aufgefunden. Die Leichen seien in einem Tunnel unterhalb von Rafah im Süden des Gazastreifens geborgen worden. Ein israelischer Militärsprecher wirft der Hamas laut einer ersten Einschätzung vor, die Geiseln ermordet zu haben, kurz bevor die Soldaten sie erreichten. Den Angaben zufolge handelt es sich um vier Männer und zwei Frauen. Die meisten von ihnen waren bei dem Hamas-Großangriff am 7. Oktober auf ein Musikfestival im Süden Israels entführt worden. Unter den Toten ist auch Hersh Goldberg-Polin, der die israelische und die US-Staatsbürgerschaft besitzt. Seine Eltern hatten erst kürzlich auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago an das Schicksal ihres Sohnes erinnert. Die israelischen Behörden melden außerdem einen Anschlag im Westjordanland, bei dem drei Menschen getötet wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2024 09:00 Uhr