Israelische Armee findet sechs tote Geiseln im Gazastreifen

Gaza: Israels Militär hat im Gaza-Streifen die Leichen von sechs von der Hamas verschleppten Geiseln geborgen. Das hat US-Präsident Biden in einer Mitteilung bestätigt. Unter den Toten sei auch der US-israelische Doppelstaatsbürger Hersh Goldberg-Polin. Seine Eltern hatten kürzlich auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago an das Schicksal ihres Sohnes erinnert. Nach den Worten Bidens sind die Leichen in einem Tunnel unter der Stadt Rafah entdeckt worden. Wer die anderen fünf Toten sind, ist noch nicht bekannt. Schon bevor feststand, dass es sich um Geiseln handelt, kam es nach der Nachricht vom Fund der Leichen in israelischen Städten zu Protestkundgebungen. Die Demonstranten warfen Premier Netanjahu vor, er habe die Geiseln im Stich gelassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2024 07:00 Uhr