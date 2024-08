Israelische Armee findet Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen

Tel Aviv: Die israelische Armee hat im Gaza-Streifen eigenen Angaben zufolge die Leichen von sechs Geiseln gefunden. Demnach wurden die Toten in der Stadt Chan Junis im Süden des Küstengebiets enrdeckt und geborgen. Das Militär äußerte sich nicht dazu, wann und wie die Männer starben. Laut Medienberichten sind fünf von ihnen zwischen 35 und 80 Jahre alt. Mehrere waren schon zuvor von der Armee für tot erklärt worden. Zum Zeitpunkt ihrer Entführung durch die Hamas am 7.Oktober hätten alle gelebt, hieß es weiter. Nach israelischer Zählung haben die palästinensischen Terroristen nun noch 109 Geiseln in ihrer Gewalt, viele von ihnen dürften nicht mehr am Leben sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2024 11:00 Uhr