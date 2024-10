Israelische Armee bombardiert Wohnhaus im Zentrum von Beirut

Beirut: Die israelische Armee setzt ihre Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon fort. Erneut wurden auch Wohngebiete in der Hauptstadt Beirut zum Ziel. Das Militär sprach am Abend von einem "präzisen Angriff" dort. Nach libanesischen Behördenangaben kamen dabei mindestens sechs Menschen ums Leben. Derweil haben die sieben großen demokratischen Industrienationen, G7, über eine Reaktion Israels auf den iranischen Raketenangriff beraten. Das teilte das Weiße Haus in Washington mit. Dabei sei auch über neue Sanktionen gegen den Iran gesprochen worden. Medienberichten zufolge bereitet sich Israel darauf vor, innerhalb der kommenden Tage Ziele im Iran zu attackieren. US-Präsident Biden sagte, Israel habe ein Recht, auf Irans Angriff zu reagieren. Er warnte aber davor, iranische Atomanlagen ins Visier zu nehmen.

