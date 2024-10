Israelische Armee bombardiert erstmals Tripoli im Nordlibanon

Beirut: Israel hat seine Offensive im Libanon ausgeweitet und nun offenbar auch Ziele im Norden des Landes angegriffen. Nach Angaben der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas wurde einer ihrer Kommandeure in einem Flüchtlingslager bei Tripoli getötet. Im Süden des Libanon hatte die israelische Armee zuvor eine Moschee bombardiert. Zur Begründung hieß es, darin sei eine Kommandozentrale der Hisbollah versteckt gewesen. Terroristen hätten von dort aus Angriffe geplant und verübt. Nach Angaben libanesischer Behörden wurde auch ein Krankenhaus getroffen, das an die Moschee grenzt. Sieben Mitarbeiter seien verletzt worden - die Klinik musste demnach geräumt werden. Die Hisbollah feuert weiter Raketen auf den Norden Israels. Die pro-iranische Miliz teilte mit, man habe einen Luftwaffenstützpunkt der Armee in der Nähe von Haifa beschossen. Über Schäden ist derzeit nichts bekannt.

