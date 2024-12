Israelis protestieren für Freilassung der Hamas-Geiseln

Tel Aviv: In Israel haben wieder mehr als eintausend Menschen für die Freilassung der von der Terorrorganisation Hamas festgehaltenen Geiseln demonstriert. Bei dem Überfall der Hamas auf den Süden Israels im Oktober letzten Jahres waren 250 Menschen in den Gazastreifen verschleppt worden. Etliche konnten inzwischen befreit werden, etwa einhundert befinden sich aber immer noch in der Hand der Terrororganisation. Monatelange Verhandlungen über die Freilassung der verbliebenen Geiseln sowie über ein Ende des Angriffskrieges Israels auf den Gazastreifen blieben bislang ergebnislos. Kritiker von Israels Regierungschef Netanjahu sehen dafür in ihm den Hauptverantwortlichen.

