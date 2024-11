Israel zieht tausende ultraorthodoxe Wehrpflichtige ein

Jerusalem: In Israel hat weitere 7.000 Einberufungsbescheide an ultraorthodoxe Juden verschickt. Der israelische Verteidigungsminister Gallant hat eine entsprechende Empfehlung der israelischen Armee genehmigt. Im Sommer hatte der Oberste Gerichtshof ein Urteil erlassen, wonach auch ultraorthodoxe Männer einzuziehen sind. Davor war diese Bevölkerungsgruppe vom Militärdienst befreit. Nach einer ersten Einberufungsphase kam es zu massiven Protesten strengreligiöser Männer. Die neuen Bescheide erfolgen zu einer Zeit, in der Israel in einem Mehrfrontenkrieg sowohl gegen die radikalislamische Hamas im Gazastreifen als auch gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon kämpft und auf Soldaten angewiesen ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2024 10:00 Uhr