Israel wirft Iran Angriffsversuch auf Netanjahu vor

Tel Aviv: Israel wirft dem Iran und seinen Verbündeten einen Angriffsversuch auf Ministerpräsident Netanjahu vor. Nach israelischen Angaben war am Vormittag in der Stadt Caesarea eine Drohne über der Privatresidenz der Netanjahus abgeschossen worden - der Ministerpräsident und seine Frau waren zu dem Zeitpunkt nicht vor Ort. Netanjahu drohte mit Vergeltung und sprach von einem Versuch, ihn und seine Frau zu ermorden. Israel greift weiter Ziele im Gazastreifen und Stellungen sowie Waffenlager der Hisbollah-Miliz im Libanon an. Dabei sollen auch südliche Vororte der Hauptstadt Beirut getroffen worden sein. Das israelische Militär hatte die Bewohner vorher zur Flucht aufgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2024 21:00 Uhr