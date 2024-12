Israel will Golanhöhen stärker besiedeln

Jerusalem: Israel will die Golanhöhen stärker besiedeln. Die Regierung billigte laut dem Büro von Ministerpräsident Netanjahu dessen Plan, umgerechnet mehr als zehn Millionen Euro auf dem Felsplateau zu investieren. Künftig sollen dort doppelt so viele Menschen wie jetzt leben. Bisher sind es rund 50.000. Davon sind etwas mehr als die Hälfte jüdische Israelis. Netanjahu sagte,man werde das Plateau - so wörtlich - "festhalten, zum Blühen bringen und besiedeln". Die strategisch wichtigen Golanhöhen sind syrisches Staatsgebiet. Israel besetzt sie seit Jahrzehnten. Seit dem Sturz des Assad-Regimes greift Israel auch zahlreiche Militärstellungen in Syrien an und hat Soldaten über die Grenze geschickt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2024 19:00 Uhr