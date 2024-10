Israel warnt vor Rückkehr in den Südlibanon

Tel Aviv: Die israelische Armee hat die Einwohner des Südlibanon angesichts der anhaltenden Kämpfe mit der Hisbollah-Miliz davor gewarnt, in ihre Häuser zurückzukehren. Israelische Truppen zielten weiterhin auf Hisbollah-Stellungen in diesen Gebieten, schrieb ein Armeesprecher im Onlinedienst X. Gleichzeitig geht die israelische Armee im Gazastreifen weiter gegen die Hamas vor. Im Norden des Küstengebietes sollen die Menschen dem israelischen Militär zufolge ihre Häuser verlassen und sich nach Süden in eine humanitäre Zone begeben. Das Militär wies auch die drei wichtigsten Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen an, Patienten und medizinisches Personal zu evakuieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2024 13:00 Uhr