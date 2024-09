Israel warnt Iran vor Gegenschlag nach Nasrallah-Tötung

Tel Aviv: Israels Ministerpräsident Netanjahu hat den Iran davor gewarnt, nach der Tötung von Hisbollah-Chef Nasrallah Vergeltung zu üben. Netanjahu sagte am Abend, es gebe keinen Ort im Iran und der gesamten Region, den Israels langer Arm nicht erreichen könne. Den Hisbollah-Chef bezeichnete er als Massenmörder, der für den Tod zahlloser Israelis und Bürger anderer Länder verantwortlich sei. Der Iran forderte den UN-Sicherheitsrat wegen der Militäraktion zu einer Dringlichkeitssitzung auf. Russlands Außenminister Lawrow verurteilte die Tötung Nasrallahs und sprach vor der UN-Generalversammlung in New York von einem "politischen Mord". US-Präsident Biden sprach von einer "Maßnahme der Gerechtigkeit" für die Opfer seiner vier Jahrzehnte währenden Terrorherrschaft. Biden erklärte aber auch, Ziel bleibe die Deeskalation der Konflikte im Gazastreifen und im Libanon auf diplomatischem Wege.

