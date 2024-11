Israel warnt Bürger zur Vorsicht bei Veranstaltungen im Ausland

Tel Aviv: Israel hat nach den Angriffen auf Fußballfans in Amsterdam seine Bürger zur Vorsicht bei Veranstaltungen im Ausland aufgerufen. In einer Erklärung des Nationalen Sicherheitsrats hieß es am Abend, Israelis sollten in dieser Woche Sport- und Kulturveranstaltungen meiden. Die Warnung betrifft demnach auch das Fußball-Nations-Leaguespiel am Donnerstag in Paris. Dann treffen unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen Frankreich und Israel aufeinander. In Amsterdam hatten vergangene Woche meist propalästinensische Jugendliche israelische Fußballfans angegriffen. Die Attacken waren als antisemitische Gewalt verurteilt worden.

