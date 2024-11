Israel warnt Bürger vor Sport- und Kultur-Events im Ausland

Tel Aviv: Nach den Angriffen auf israelische Fußballfans in Amsterdam hat Israels Nationaler Sicherheitsrat die Bürger zur Vorsicht bei Veranstaltungen im Ausland aufgerufen. Sie sollen demnach Sport- und Kulturveranstaltungen außerhalb Israels meiden, an denen israelische Teams oder Künstler teilnehmen. Diese Warnung betreffe auch das Nations League-Spiel zwischen Frankreich und Israel am Donnerstag in Paris. Frankreich hat die Sicherheitsmaßnahmen dafür bereits verschärft. In der vergangenen Woche hatten meist propalästinensische Jugendliche nach einem Fußballspiel von Ajax Amsterdam gegen Maccabi Tel Aviv gezielt israelische Fans angegriffen.

