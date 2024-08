Israel versetzt Armee in höchste Alarmbereitschaft

Jerusalem: Nach dem Tod des hochrangigen Hamas-Chefs Hanijeh sind die israelischen Streitkräfte in höchster Alarmbereitschaft. Israel rechnet mit Vergeltungsmaßnahmen. Wie der Rundfunk heute Morgen berichtet hat, könnten der Iran und seine verbündeten Terrororganisationen Hisbollah, Huthis und Hamas mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen angreifen. Der getötete Hamas-Anführer Hanijeh soll heute in Katar beigesetzt werden, wo er gelebt hat. In Teheran haben sich schon gestern Tausende Menschen für einen Trauerzug versammelt. Der Iran macht Israel für den Anschlag auf Hanijeh verantwortlich - die Regierung Netanjahu hat sich bisher nicht dazu geäußert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2024 11:00 Uhr