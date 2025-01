Israel verschiebt Freilassung palästinensischer Häftlinge

Gaza-Stadt: Die Hamas hat weitere Geiseln freigelassen. Sie übergab insgesamt acht Menschen an verschiedenen Orten im Gazastreifen an das Rote Kreuz. Bereits am Morgen war eine junge Soldatin freigekommen, später dann zwei Israelis, die auch einen deutschen Pass haben, und fünf thailändische Staatsbürger. Bei der Freilassung spielten sich chaotische Szenen ab. Deshalb verschiebt Israel die im Gegenzug vereinbarte Entlassung palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen. Ministerpräsident Netanjahu und Verteidigungsminister Katz einigten sich darauf, dass die Häftlinge erst freikommen soll, wenn eine sichere Freilassung der israelischen Geiseln gewährleistet werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2025 13:00 Uhr