Israel verkündet Einigung auf Feuerpause im Libanon

Tel Aviv: Voraussichtlich von morgen an soll im Libanon eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz gelten. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat in einer Stellungnahme mitgeteilt, dass sein Sicherheitskabinett den Plan gebilligt hat. Nun wird er noch der gesamten Regierung vorgelegt. Nach dem Vorschlag der USA und Frankreichs soll sich die Terrormiliz Hisbollah aus dem Süden des Libanon zurückziehen - ebenso wie die israelische Armee. Im Lauf des Tages allerdings hatte die israelische Luftwaffe nochmals ihre Angriffe im Nachbarland verstärkt. In der Hauptstadt Beirut brach nach der Warnung vor Bombardierungen Panik aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2024 20:00 Uhr