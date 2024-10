Israel verbietet UNRWA künftig Arbeit auf seinem Territorium

Jerusalem: Das Palästinenserhilfswerk UNRWA muss seine Arbeit in Israel im kommenden Jahr einstellen. Das Parlament hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, der der Organisation die Tätigkeit auf israelischem Staatsgebiet untersagt. Damit kann das UNRWA auch kaum seine Einsätze in den Palästinensergebieten fortsetzen, weil Israel die Grenzübergänge kontrolliert. Israel wirft der UN-Organisation vor, die militant-islamistische Hamas zu unterstützen und von ihr unterwandert zu sein. An dem Terrorangriff vom 7. Oktober vergangenen Jahres seien mehr als 40 ihrer Mitarbeiter beteiligt gewesen. UN-Generalsekretär Guterres warnte vor verheerenden Folgen für die palästinensische Bevölkerung. Das Gesetz würde die Anstrengungen, das menschliche Leid und die Spannungen im Gazastreifen - und auch im Westjordanland und in Ostjerusalem - zu lindern, "ersticken", sagte Guterres.

