Israel verbietet Arbeit des Palästinenserhilfswerks UNRWA

Jerusalem: Das Palästinenserhilfswerk UNRWA muss seine Arbeit in Israel im kommenden Jahr einstellen. Das Parlament in Jerusalem billigte einen Gesetzentwurf, der der Organisation untersagt, auf israelischem Staatsgebiet tätig zu sein. Das bedeutet praktisch, dass das Hilfswerk auch seine Einsätze in den Palästinensergebieten kaum mehr fortsetzen kann. Israel wirft dem UNRWA vor, einige Mitarbeiter hätten sich an dem Massaker der Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres beteiligt. UN-Generalsekretär Guterres sprach von einer Katastrophe, wenn die Hilfsorganisation im Gazastreifen nicht mehr arbeiten könne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2024 23:00 Uhr