Israel und Hisbollah sind einem Waffenstillstand offenbar nahe

Jerusalem: Im Nahen Osten gibt es Hinweise auf einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah. Mehrere Medien berichten, dass ein Abkommen dazu kurz vor dem Abschluss steht - das wurde sowohl in Jerusalem als auch in Beirut aus Regierungskreisen bestätigt. Die USA haben offenbar eine Vereinbarung vermittelt, die für 60 Tage gelten soll. Am Abend kommt das israelische Sicherheitskabinett zusammen, um darüber zu entscheiden. Vorgesehen ist, dass Israel sich aus dem Süden den Libanon zurückzieht, die libanesische Armee soll die Kontrolle im Grenzgebiet übernehmen, damit die Hisbollah dort nicht wieder Fuß fasst. UN-Blauhelme und eine internationale Kommission sollen das überwachen. Noch gibt es allerdings gegenseitige Angriffe, Israel bombardierte Vororte von Beirut und im Norden Israels gab es Raketenalarm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2024 07:00 Uhr