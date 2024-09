Israel und Hisbollah setzen Angriffe fort

Beirut: Das israelische Militär und die libanesische Hisbollah setzen ihre gegenseitigen Angriffe fort. Die Terrormiliz hat nach eigenen Angaben Raketen auf die Stadt Safed im Norden Israels gefeuert. Berichte über Opfer gibt es bislang nicht. Laut israelischem Militär wurden mehrere vom Libanon kommenden Geschosse abgefangen. Die Israelis gaben aber auch eigene Angriffe bekannt. So attackierte die Luftwaffe Dutzende Ziele im Libanon, darunter Abschussanlagen und Waffenlager. Israelische Flugzeuge griffen zudem Stellungen der schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen an. In jemenitischen Medien heißt es, Häfen und Kraftwerke seien bombardiert worden. Ein israelischer Armeevertreter sprach von einem großangelegten Militäreinsatz.

