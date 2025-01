Israel und Hamas einigen sich nach Angaben aus Katar auf Waffenruhe

Doha: Israel und die militant-islamistische Hamas haben sich nach Angaben von Vermittler Katar auf eine Waffenruhe für den Gazastreifen geeinigt. Im Gegenzug sollen die palästinensischen Terroristen die verbliebenen Geiseln freilassen. Die Feuerpause werde am Sonntag beginnen, sagte der katarische Ministerpräsident Al Thani. Israels Regierungschef Netanjahu erklärte später allerdings, es seine noch einige Fragen zu klären, wie etwa die, welche palästinensischen Häftlinge dafür freigelassen werden. An den letzten Einzelheiten des Abkommens werde noch gearbeitet, teilte sein Büro mit. Gelten soll die Waffenruhe zunächst für sechs Wochen. In dieser Zeit sollen schrittweise 33 Geiseln freigelassen werden. Ob sie noch leben, ist nicht bekannt. Im Austausch sollen möglicherweise Hunderte von palästinensischen Frauen und Minderjährigen freikommen, die in Israel inhaftiert sind. Der Vizechef der Hamas hat das Abkommen als Triumph über Israel dargestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2025 06:00 Uhr