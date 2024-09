Israel und die Hisbollah beschießen sich gegenseitig

Tel Aviv: In Israel hat es in der Früh in großen Teilen des Landes Raketenalarm gegeben. Auch in Tel Aviv flohen viele Menschen in Schutzbunker. Über dem Großraum der Küstenstadt wurde nach Militärangaben eine aus dem Libanon abgefeuerte Rakete abgefangen. Damit sollte laut Hisbollah das Hauptquartier des israelischen Geheimdienstes Mossad getroffen werden. Die proiranische Miliz macht den Mossad für die Explosion Tausender Pager und Funkgeräte im Libanon verantwortlich. Seit Wochenbeginn fliegt das israelische Militär Luftangriffe auf vermutete Stellungen der Hisbollah. Inzwischen sind nach libanesischen Angaben fast 570 Menschen gestorben. Die Hisbollah feuert währenddessen weiter Raketen auf den Norden Israels ab - so wie seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast einem Jahr. Heute will sich der UN-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung mit der Eskalation der Lage beschäftigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2024 09:00 Uhr