Israel und die Hamas einigen sich auf Waffenruhe

Jerusalem: Nach mehr als 15-monatigen Kämpfen haben sich Israel und die radikalislamische Hamas auf eine Waffenruhe im Gazastreifen geeinigt. Im Gegenzug sollen die verbliebenen Geiseln freigelassen werden. Das hat der Regierungschef Katars al-Thani am Abend bestätigt. Katar bemüht sich zusammen mit den USA und Ägypten um eine Einigung im Gaza-Konflikt. Laut al-Thani soll die Waffenruhe am Sonntag beginnen und zunächst sechs Wochen dauern. In der Zeit sollen 33 der Geiseln aus der Gewalt der Hamas freigelassen werden. Im Gegenzug werden palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freikommen. Bundeskanzler Scholz begrüßte die Einigung: Auf X schrieb er, das Abkommen biete die Chance für ein dauerhaftes Kriegsende. Außenministerin Baerbock nannte die Übereinkunft einen "Tag der Erleichterung". - Isarels Ministerpräsident Netanjahu sprach von letzten Details, die geklärt werden müssten.

