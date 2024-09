Israel tötete offenbar weiteren Hisbollah-Kommandeur

Beirut: Bei einem israelischen Angriff auf die Vororte der libanesischen Hauptstadt ist gestern offenbar ein weiterer hochrangiger Hisbollah-Kommandeur getötet worden. Das teilte die Terrormiliz mit. Erst gestern Nachmittag hatte sie den Tod ihres Militärkomandeurs Akil bestätigt. Israel wirft der Hisbollah vor, einen verheerenden Überfall auf Israel geplant zu haben, ähnlich wie die Terrorattacke der islamistischen Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres. Der israelische Botschafter Danon schloss vor dem UN-Sicherheitsrat in New York weitere Angriffe auf die Hisbollah nicht aus. Der libanesische Außenminister Bou Habib warnte vor dem UN-Sicherheitsrat vor der Gefahr eines großen Krieges. Er warf Israel vor, auch hinter dem Angriff mit explodierenden Pagern und Funkgeräten in seinem Land zu stecken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2024 08:30 Uhr