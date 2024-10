Israel tötet weiteres ranghohes Hisbollah-Mitglied

Tel Aviv: Das israelische Militär hat den Tod eines weiteren ranghohen Mitglieds der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon gemeldet. Haschim Safi al-Din ist demnach schon vor drei Wochen bei einem israelischen Luftangriff in Beirut ums Leben gekommen. Er galt als möglicher Nachfolger von Hisbollah-Chef Nasrallah, den Israel ebenfalls getötet hatte. Der israelische Verteidigungsminister Galant betonte derweil bei einem Treffen mit US-Außenminister Blinken am Abend, die Hisbollah werde auch nach Abschluss der gezielten Operationen im Libanon weiterbekämpft - und zwar so lange, bis die Miliz aus dem Grenzgebiet vertrieben sei. Von dort aus beschießt die Hisbollah den Norden Israels nahezu täglich.

