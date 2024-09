Israel tötet bei Angriff in Beirut offenbar hochrangigen Hisbollah-Kommandeur

Beirut: Die israelische Armee hat bei einem Luftschlag in der libanesischen Hauptstadt offenbar einen hochrangigen Hisbollah-Kommandeur getötet. Berichten zufolge soll es sich dabei um Ibrahim Akil, den Chef einer Eliteeinheit, handeln. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete mindestens acht Tote und 59 weitere Verletzte. Israels Armee gab lediglich bekannt, ein Ziel in Beirut angegriffen zu haben, nannte aber keine Details. Die Spannungen zwischen der Hisbollah und Israel haben seit den Explosionen von Funkgeräten und Pagern diese Woche wieder stark zugenommen. Hisbollah-Chef Nasrallah machte Israel dafür verantwortlich und kündigte Vergeltung an. Israel griff bereits gestern zahlreiche Ziele im Libanon an, die der Militärinfrastruktur der Hisbollah gegolten haben sollen. Diese wiederum reagierte darauf mit massivem Raketenbeschuss auf den Norden Israels.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2024 17:00 Uhr