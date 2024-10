Israel setzt Militäroffensive im Libanon fort

Beirut: Die israelische Luftwaffe setzt ihre Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon fort. Die dortige staatliche Nachrichtenagentur berichtet von Explosionen in mehreren Teilen des Landes. Die israelische Armee teilte mit, man habe terroristische Ziele ins Visier genommen. Möglicherweise haben sich außerdem erstmals seit Beginn der israelischen Bodenoffensive Soldaten direkte Gefechte mit Mitgliedern der Hisbollah geliefert. So stellt es zumindest die Schiiten-Miliz dar. Aus Israel gibt es noch keine direkte Bestätigung für Kämpfe am Boden. Unklar ist derzeit auch noch, wie die israelische Regierung auf die gestrige Attacke aus dem Iran reagieren wird. Ministerpräsident Netanjahu hat Vergeltung angekündigt. Außerdem hat die israelische Regierung UN-Generalsekretär Guterres zur "Persona non grata" erklärt. Weil er den iranischen Angriff nicht unmissverständlich verurteilt habe, dürfe er nicht mehr in das Land einreisen, so Außenminister Katz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.10.2024 13:45 Uhr