Israel setzt Angriffe wegen verzögerter Waffenruhe fort

Jerusalem: Wegen Verzögerungen bei der geplanten Waffenruhe setzt Israel seine Angriffe auf Gaza fort. Das Militär hat nach eigenen Angaben sogenannte Terrorziele im nördlichen und zentralen Gazastreifen beschossen. Nach der Auskunft palästinensischer Ärzte kamen dabei drei Menschen ums Leben. Ursprünglich hätte um 7 Uhr 30 die diese Woche beschlossene Waffenruhe in Kraft treten sollen. Offenbar hat die Hamas aber eine vereinbarte Liste mit Namen von Geiseln noch nicht an die israelische Regierung übermittelt. Ministerpräsident Netanjahu hatte am Morgen noch einmal bekräftigt, die Waffenruhe erst in Kraft treten zu lassen, wenn die Namen vorliegen. Insgesamt sollen im Lauf der 42-tägigen Feuerpause 33 von 98 verbliebenen Geiseln nach Israel zurückkehren dürfen. Im Gegenzug will Israel nach und nach knapp 2.000 palästinensische Gefangene auf freien Fuß setzen.

