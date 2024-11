Israel setzt Angriffe im Gazastreifen fort

Jerusalem: Das israelische Militär hat erneut Ziele im Gazastreifen sowie im Libanon angegriffen. Nach Angaben des palästinensischen Zivilschutzes wurden dabei 30 Menschen getötet, darunter 13 Kinder. Zudem gab es mehr als 30 Verletzte. Die israelische Armee hatte zuvor erklärt, man habe bei den Angriffen Dutzende Terroristen unschädlich gemacht und Terrorinfrastruktur sowie Waffenlager zerstört. Die Ziele befanden sich in Dschabalia im nördlichen Gazastreifen, im nahe gelegenen Beit Lahia sowie in der Gegend von Rafah im Süden. Außerdem habe die Luftwaffe in den vergangenen Tagen zahlreiche Kämpfer der schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen und eliminiert. Vorrangige Ziele waren auch hier den Angaben nach Waffenlager und Abschussrampen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2024 09:00 Uhr