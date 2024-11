Israel setzt Angriffe auf Beirut trotz Beratungen über Feuerpause fort

Beirut: Trotz eines angeblich unmittelbar bevorstehenden Waffenstillstands mit der Hisbollah setzt Israel seine Angriffe im Libanon fort. Sowohl im Zentrum der Hauptstadt Beirut als auch in südlichen Vororten gab es Luftalarm. Das israelische Militär hatte vorher zur Evakuierung der dicht besiedelten Region aufgerufen. Dort sollen Hochburgen der Hisbollah-Miliz sein. In der Gegend, in der sich auch der Flughafen von Beirut befindet, waren am Mittag dichte Rauchwolken zu sehen. Noch im Lauf des Tages soll das israelische Sicherheitskabinett über einen Waffenstillstand mit der Hisbollah beraten. Medienberichten zufolge haben die USA das Abkommen vermittelt. Vorgesehen ist, dass Israel sich aus dem Süden des Libanon zurückzieht. Die libanesische Armee soll dafür sorgen, dass die Hisbollah dort nicht wieder Fuß fassen kann.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.11.2024 14:45 Uhr