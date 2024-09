Israel schließt Bodeneinsatz im Libanon nicht aus

Tel Aviv: Das israelische Militär schließt einen Bodeneinsatz im Libanon nicht aus. Militärsprecher Hagari sagte, man werde alles tun, was nötig sei, damit Israelis aus dem Grenzgebiet sicher in ihre Häuser zurückkehren könnten. Er bestätigte, dass Israel auch heute wieder Hisbollah-Stellungen im Libanon angreift. Die Bewohner im Süden des Landes habe man dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Seinen Angaben zufolge versteckt die Miliz Waffen auch in Häusern von Zivilisten. Auch China hat seine Staatsbürger aufgerufen, Israel so schnell wie möglich zu verlassen. In einer Erklärung der chinesischen Botschaft heißt es, die Sicherheitslage in Israel und im Grenzgebiet zum Libanon sei ernst, komplex und unvorhersehbar.

