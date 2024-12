Israel räumt erstmals Tötung von Hamas-Auslandschef Hanija ein

Jerusalem: Israel hat erstmals eingeräumt, für die Tötung des Auslandschefs der Hamas, Hanija, verantwortlich zu sein. Die Äußerung fiel bei einer Rede von Verteidigungsminister Katz zum Vorgehen gegen die Huthi-Miliz im Jemen, die Israel mit Raketen und Drohnen beschießt. Katz sagte nach Ministeriumsangaben, Israel werde die strategische Infrastruktur der Huthis angreifen und ihre Führung enthaupten, so wie es mit Hanija, al-Sinwar und Nasrallah geschehen sei. Hanija war Ende Juli durch eine gezielt herbeigeführte Explosion in einem Gästehaus in Teheran getötet worden. Den Chef der libanesischen Hisbollah, Nasrallah, tötete Israel Ende September in Beirut und den Hamas-Chef im Gazastreifen, al-Sinwar, Mitte Oktober.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2024 07:45 Uhr