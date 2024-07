Israel meldet Tötung von Hisbollah-Kommandeur in Beirut

Beirut: Bei einem israelischen Angriff ist womöglich der hochrangige Kommandeur der Schiitenmiliz Hisbollah, Fuad Schukr, getötet worden. Der Angriff auf ein Haus in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt sei gezielt erfolgt, teilte Israels Armee mit. Die Hisbollah bestätigte den Tod bislang nicht, erklärte aber, dass sich Schukr in dem angegriffenen Haus befunden habe. In libanesischen Kreisen hieß es, er sei bei dem Anschlag schwer verletzt worden. Dem Gesundheitsministerium zufolge starben drei Menschen, mehr als 70 wurden verletzt. Der Angriff war ein Vergeltungsschlag: Schukr ist Israel zufolge für den Beschuss der Golanhöhen am Wochenende verantwortlich, bei dem 12 Kinder und Jugendliche getötet wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2024 09:00 Uhr