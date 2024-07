Israel meldet Tötung von Hisbollah-Kommandeur in Beirut

Beirut: Israel hat eigenen Angaben zufolge den ranghohen Hisbollah-Kommandeur Fuad Schukr getötet. Der Angriff auf ein Haus in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt sei gezielt erfolgt, so das israelische Militär. Die Schiitenmiliz Hisbollah bestätigte den Tod bislang nicht. Laut dem libanesischen Gesundheitsministerium wurden eine Frau und zwei Kinder getötet sowie 70 Menschen verletzt. Der Angriff war ein Vergeltungsschlag: Schukr soll laut Israel für den Beschuss der Golanhöhen am Wochenende verantwortlich gewesen sein, bei dem 12 Kinder und Jugendliche getötet wurden. Er gilt als enger Berater von Hisbollah-Anführer Nasrallah.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2024 08:00 Uhr