Israel meldet Tötung des ranghohen Hisbollah-Kommandeurs Akil

Tel Aviv: Israels Armee meldet die Tötung des ranghohen Hisbollah-Kommandeurs Akil. Sie habe ihn bei einem Angriff auf einen südlichen Vorort von Libanons Hauptstadt Beirut getroffen, der als Hochburg der Miliz gilt. Akil hatte sie mitbegründet und kommandierte die Eliteeinheit Radwan. Die USA hatten ein Kopfgeld von sieben Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt. Die Hisbollah hat Akils Tod bislang nicht bestätigt. Laut Libanons Gesundheitsmnisterium töteten israelische Angriffe heute acht Menschen und verletzten 59. Diese Woche hatte Israels Verteidigungsminister Galant eine - Zitat - "neue Phase" des Krieges angekündigt. Der Schwerpunkt verlagere sich nach Norden. Dort grenzt der Libanon an Israel. Mehrere zehntausend Zivilisten auf beiden Seiten der Grenze sind in den vergangenen Monaten vor Angriffen geflüchtet. Die Rückkehr von geflüchteten Bewohnern in den Norden Israels hat das Sicherheitskabinett in Tel Aviv am Wochenende ausdrücklich zu einem weiteren Kriegsziel erklärt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2024 18:45 Uhr