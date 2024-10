Israel meldet Raketenbeschuss am Laubhüttenfest

Tel Aviv: Israel meldet am heute beginnenden Laubhüttenfest wieder Raketenbeschuss aus dem Libanon. Etwa 30 Raketen seien auf den Norden des Landes abgefeuert worden, teilte das Militär mit. Über Opfer und Schäden ist nichts bekannt. Gleichzeitig setzte die Armee ihre Angriffe im Libanon fort. Dort wurden nach libanesischen Angaben innerhalb eines Jahres mehr als 2.300 Menschen getötet. Deutschland wird nach Angaben des Entwicklungsministeriums seine Hilfe für Vertriebene im Libanon um 60 Millionen Euro aufstocken. Der Betrag sei jetzt vom Haushaltsausschuss freigegeben worden, so das Ministerium. Die Vereinten Nationen wiederum richten den Blick auf die Lage der Palästinenser im Gazastreifen: Dort lebe mittlerweile die gesamte Bevölkerung in Armut, teilte die Internationale Arbeitsorganisation in Genf mit. Es gebe praktisch keine wirtschaftlichen Aktivitäten mehr im Gazastreifen.

