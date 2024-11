Israel meldet Bodenoperation in Syrien

Tel Aviv: Israel hat erstmals im aktuellen Nahost-Krieg eingeräumt, Soldaten nach Syrien entsandt zu haben. Die Armee teilte mit, in einem Spezialeinsatz sei in den vergangenen Monaten ein syrischer Staatsbürger gefasst worden, der für den Iran spioniert haben soll. Konkret soll er Informationen über israelische Truppen im Grenzgebiet gesammelt haben. Die Festnahme habe einen Anschlag verhindert und Methoden der iranischen Terrornetzwerke in der Nähe der Golanhöhen aufgedeckt, heißt es weiter. Aus Syrien gab es dazu bisher keine Stellungnahme.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2024 20:00 Uhr