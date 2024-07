Israel meldet Angriffe auf zehn Ziele im Libanon

Madschdal Schams: Nach dem tödlichen Raketenangriff auf die Stadt in den Golanhöhen distanzieren sich die dort lebenden Drusen von Vergeltungsankündigungen der israelischen Regierung. Vertreter der 11.000-Einwohner-Gemeinde lehnten in einer gemeinsamen Erklärung ab, dass - Zitat - "auch nur ein einziger Tropfen Blut unter dem Vorwand vergossen wird, unsere Kinder zu rächen". Die Religion der Drusen verbiete "jegliche Form des Tötens und der Rache", hieß es weiter. Israel macht die Hisbollah-Miliz für den Angriff verantwortlich. Die israelische Armee griff nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht etwa zehn Ziele der pro-iranischen Miliz im südlichen Libanon an. Dabei sei ein Kämpfer getötet worden. Die Hisbollah bestreitet eine Verantwortung für den Angriff.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.07.2024 12:15 Uhr