Israel meldet Angriff auf militärische Ziele im Iran

Teheran: Israel hat eigenen Angaben zufolge am frühen Morgen militärische Ziele im Iran attackiert. Man reagiere damit auf die Angriffe des iranischen Regimes, teilte das israelische Militär mit. Zuvor hatten iranische Medien über Explosionen in der Nähe der Hauptstadt Teheran berichtet. Informationen über mögliche Verletze oder Schäden liegen bislang nicht vor. Ein Vertreter Israels sagte dem US-Sender NBC, es seien im Iran keine Atomanlagen oder Ölfelder angegriffen worden. Die USA waren nach eigenen Angaben von Israel vor den Angriffen auf Ziele im Iran informiert worden, aber nicht an der Operation beteiligt. Ein israelischer Vergeltungsschlag war zuletzt erwartet worden, nachdem der Iran Anfang Oktober rund 200 Raketen auf Israel abgefeuert hatte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.10.2024 05:00 Uhr