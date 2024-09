Israel lehnt Waffenruhe mit Hisbollah ab

Jerusalem: Im Konflikt zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah ist weiter kein Waffenstillstand in Sicht. Außenminister Katz schrieb auf der PlattformX, Israel werde mit aller Kraft gegen die Terroristen kämpfen, bis die Bewohner des Nordens sicher in ihre Häuser zurückkehren könnten. Zuvor hatten die USA und Frankreich zu einer 21-tätigen Waffenruhe aufgerufen, um Zeit für Verhandlungen zu gewinnen. Noch heute will sich Israels Ministerpräsident Netanjahu vor der UN-Generalversammlung in New York äußern. Die Lage der Bevölkerung im Libanon verschlechtert sich zusehends. Nach Angaben der Behörden ist die Zahl der Flüchtlinge allein in dieser Woche um rund 90.000 Menschen gestiegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2024 14:00 Uhr