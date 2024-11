Israel lässt Landsleute aus den Niederlanden ausfliegen

Amsterdam: Nach Ausschreitungen in Amsterdam will die israelische Regierung ihre Landsleute in Sicherheit bringen. Ministerpräsident Netanjahu kündigte an, zwei Maschinen zu schicken. Außenminister Saar habe außerdem seinen niederländischen Amtskollegen um Hilfe gebeten, damit israelische Staatsbürger sicher den Flughafen erreichen können. Das Außenministerium riet, keine jüdischen oder israelischen Symbole zu tragen. - Am Rande des Fußballspiels von Ajax Amsterdam gegen Maccabi Tel Aviv war es laut Polizei im Zentrum von Amsterdam zu Zusammenstößen gekommen. Demnach waren propalästinensische Demonstranten auf israelische Fans getroffen. Israelische Politiker sprachen von bestürzenden Gewaltszenen. Drei Israelis würden vermisst, zehn seien bei den Ausschreitungen verletzt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.11.2024 09:45 Uhr